“Никогда бы не подумал, что буду в подобном участвовать”. Как инженер и музыкант Олег Седанцов попал на подиум Prada в Милане

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“Никогда бы не подумал, что буду в подобном участвовать”. Как инженер и музыкант Олег Седанцов попал на подиум Prada в Милане

14 минут назад

Олег Седанцов - инженер-автомобилист, музыкант, и, с недавнего времени, модель. Он приехал в Москву из Пензенской области, красил панели на заводе, чтобы прокормить себя, и в свободное от работы время пел на Арбате. Однажды его заметила агент Анастасия Кирикова и предложила попробовать себя в роли модели. Олег согласился.

В Москве у него почти не было съемок, но вскоре Олега заметил бренд Prada и пригласил его пройтись по подиуму на неделе моды в Милане.