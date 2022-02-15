Пес на параплане. Как французский видеограф приучил свою собаку летать
Пес на параплане. Как французский видеограф приучил свою собаку летать
Пес по кличке Ука стал звездой интернета, когда начала летать со своим хозяином на параплане. Путь к славе у собаки был не прост: ранее его дважды бросали прежние хозяева. Новый владелец Уки, французский видеограф, заметил, что пес совершенно не боится высоты. И за полтора месяца обучил собаку параглайдингу.
Но не смотря на то, что на счету у Уки уже больше десяти успешных полетов, защитники животных обеспокоены тем, что собака оказалась не на своем месте.