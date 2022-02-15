Фильм с участием глухих актеров набирает популярность в сезон "Оскара"
Фильм с участием глухих актеров набирает популярность в сезон "Оскара"
"CODA: Ребёнок глухих родителей" рассказывает историю девушки, которая является единственным слышащим человеком в семье глухих. Большинство исполнителей главных ролей - глухике.
Претендент на премию "Оскар" в этом году, фильм, получивший свое название от аббревиатуры "дети глухих взрослых", был отмечен защитниками прав людей с ограниченными возможностями за честное и сложное отображение культуры глухих.