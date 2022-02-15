"Я готов заплатить такую цену". Новак Джокович об отказе от вакцинации, отношении к антиваксерам и своем будущем
"Я готов заплатить такую цену". Новак Джокович об отказе от вакцинации, отношении к антиваксерам и своем будущем
Первая ракета мира дал интервью Би-би-си, в котором объяснил причины отказа от вакцинации.
Это первое интервью Джоковича после того, как из-за отсутствия прививки, ему пришлось покинуть Мельбурн, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии.
Он объяснил причины такого решения в интервью корреспонденту Би-би-си Амолу Раджану.