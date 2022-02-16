Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Конфликт на Украине: страх остаться без дома

16 минут назад

Во время первого вооруженного конфликта на Донбассе сестры Валентина и Татьяна, спасаясь от бомбежек, бежали из зоны боевых действий.

Они лишь одни из тех 1.5 миллионов человек, которые были вынуждены поменять место жительства внутри страны. Спустя 8 лет они с семьями живут во Львове, у них свой небольшой бизнес.