Конфликт на Украине: страх остаться без дома
Конфликт на Украине: страх остаться без дома
Во время первого вооруженного конфликта на Донбассе сестры Валентина и Татьяна, спасаясь от бомбежек, бежали из зоны боевых действий.
Они лишь одни из тех 1.5 миллионов человек, которые были вынуждены поменять место жительства внутри страны. Спустя 8 лет они с семьями живут во Львове, у них свой небольшой бизнес.
Но часть родственников осталась на Донбассе и, по мере роста напряженности на российско-украинской границе, растет и их обеспокоенность.