Американцы об эвакуации из Украины

Американцы об эвакуации из Украины

Госдеп США 10 февраля выпустил заявление, призывающие своих граждан немедленно покинуть Украину из-за опасности вторжения российских войск на территорию страны.

Примеру Соединенных Штатов последовало много стран - среди них Великобритания и Канада. Русская служба Би-би-си поговорила с американцами, которые прислушались к рекомендациям и уехали из Украины, а также с теми, кто решил остаться.

Они рассказали о том, почему они выбрали для жизни именно Украину и в каком случае они готовы снова вернуться в страну.

Автор: Мария Евстафьева