Американцы об эвакуации из Украины
Американцы об эвакуации из Украины
Госдеп США 10 февраля выпустил заявление, призывающие своих граждан немедленно покинуть Украину из-за опасности вторжения российских войск на территорию страны.
Примеру Соединенных Штатов последовало много стран - среди них Великобритания и Канада. Русская служба Би-би-си поговорила с американцами, которые прислушались к рекомендациям и уехали из Украины, а также с теми, кто решил остаться.
Они рассказали о том, почему они выбрали для жизни именно Украину и в каком случае они готовы снова вернуться в страну.
Автор: Мария Евстафьева