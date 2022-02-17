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Американцы об эвакуации из Украины

час назад

Примеру Соединенных Штатов последовало много стран - среди них Великобритания и Канада. Русская служба Би-би-си поговорила с американцами, которые прислушались к рекомендациям и уехали из Украины, а также с теми, кто решил остаться.