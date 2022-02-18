В Донецке включили сирену гражданской обороны. Видео

В Донецке включили сирену гражданской обороны. Видео

Ранее главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей республики в Россию.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об эвакуации. МИД Украины назвал дезинформацией сообщения о готовящейся наступательной операции в Донбассе.