"Что обещали, не соответствует действительности". Рассказы беженцев из Донбасса
"Что обещали, не соответствует действительности". Рассказы беженцев из Донбасса
В Ростовскую область прибывает все больше людей, эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об эвакуации из Донбасса объявили в пятницу, 18 февраля.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление", - заявил глава ДНР Денис Пушилин. МИД Украины назвал дезинформацией сообщения о готовящейся наступательной операции в Донбассе.
Журналисты Би-би-си Павел Аксенов и Тимур Сазонов побывали в Ростовской области и записали рассказы беженцев.