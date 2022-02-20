"Что обещали, не соответствует действительности". Рассказы беженцев из Донбасса

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"Что обещали, не соответствует действительности". Рассказы беженцев из Донбасса

18 минут назад

В Ростовскую область прибывает все больше людей, эвакуированных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об эвакуации из Донбасса объявили в пятницу, 18 февраля.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление", - заявил глава ДНР Денис Пушилин. МИД Украины назвал дезинформацией сообщения о готовящейся наступательной операции в Донбассе.