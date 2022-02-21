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10 лет "панк-молебну": как родилась статья об "оскорблении чувств верующих"

28 минут назад

Сейчас о группе Pussy Riot знает практически каждый. Но десять лет назад все было иначе. Знаменитыми активисток сделала акция в февраля 2012 года. Тогда они сняли ролик "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В итоге трех участниц того "панк-молебна" - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам колонии по статье "хулиганство".