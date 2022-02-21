10 лет "панк-молебну": как родилась статья об "оскорблении чувств верующих"
10 лет "панк-молебну": как родилась статья об "оскорблении чувств верующих"
Сейчас о группе Pussy Riot знает практически каждый. Но десять лет назад все было иначе. Знаменитыми активисток сделала акция в февраля 2012 года. Тогда они сняли ролик "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В итоге трех участниц того "панк-молебна" - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам колонии по статье "хулиганство".
Этот процесс привел к введению новой статьи об "оскорблении чувств верующих" в Уголовном кодексе. Именно после истории с "панк-молебном" появился специальный закон против таких действий.