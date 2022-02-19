Королевская семья и британская пресса: кто кого контролирует? Документальный фильм Би-би-си

час назад

Между королевской семьей и прессой существует негласное соглашение. Первые живут во дворцах и получают финансирование от налогоплательщиков, а взамен предоставляют стабильный поток историй и фотографий, которые СМИ освещают в позитивном ключе, и всё это помогает им укреплять эмоциональный контракт с народом. Однако братья непрерывно борются с прессой за право контролировать ситуацию. Кульминацией этой борьбы стало то, что принц Гарри отказался жить под прицелами фотокамер и ушел из королевской семьи. Однако его старший брат, кажется, в итоге согласился подыгрывать журналистам. Это борьба двух мощных сил - символов Великобритании.