Королевская семья и британская пресса: кто кого контролирует? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
У дома Виндзоров и британской прессы непростые отношения. Для принцев Уильяма и Гарри на этих отношениях лежит печать большой личной трагедии - смерть их матери, принцессы Дианы.
Между королевской семьей и прессой существует негласное соглашение. Первые живут во дворцах и получают финансирование от налогоплательщиков, а взамен предоставляют стабильный поток историй и фотографий, которые СМИ освещают в позитивном ключе, и всё это помогает им укреплять эмоциональный контракт с народом. Однако братья непрерывно борются с прессой за право контролировать ситуацию. Кульминацией этой борьбы стало то, что принц Гарри отказался жить под прицелами фотокамер и ушел из королевской семьи. Однако его старший брат, кажется, в итоге согласился подыгрывать журналистам. Это борьба двух мощных сил - символов Великобритании.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.