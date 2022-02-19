“Приходится уезжать из своего дома”: эвакуация на востоке Украины

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“Приходится уезжать из своего дома”: эвакуация на востоке Украины

19 минут назад

В субботу власти ДНР и ЛНР, самопровозглашенных республик на востоке Украины, объявили всеобщую мобилизацию. Согласно указу главы ЛНР Леонида Пасечника, мужчинам от 18 до 55 лет запрещается выезжать из ЛНР.

Обе республики сообщают о масштабных обстрелах со стороны Украины. Украинские силы уверяют, что не стреляют и не планируют наступление в Донбассе.

С пятницы из ДНР и ЛНР вывозят беженцев в Ростовскую область. Кроме Ростовской еще 26 российских регионов выразили готовность принять беженцев. Украина также зовет жителей ЛНР и ДНР к себе.