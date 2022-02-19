“Приходится уезжать из своего дома”: эвакуация на востоке Украины
“Приходится уезжать из своего дома”: эвакуация на востоке Украины
В субботу власти ДНР и ЛНР, самопровозглашенных республик на востоке Украины, объявили всеобщую мобилизацию. Согласно указу главы ЛНР Леонида Пасечника, мужчинам от 18 до 55 лет запрещается выезжать из ЛНР.
Обе республики сообщают о масштабных обстрелах со стороны Украины. Украинские силы уверяют, что не стреляют и не планируют наступление в Донбассе.
С пятницы из ДНР и ЛНР вывозят беженцев в Ростовскую область. Кроме Ростовской еще 26 российских регионов выразили готовность принять беженцев. Украина также зовет жителей ЛНР и ДНР к себе.
По данным ТАСС на 12:00 по Москве, около 36 тыс. человек прибыли в Ростовскую область из ДНР и ЛНР.