"Причем тут мирные люди?": что думают в Белгороде о вторжении на Украину

час назад

В Белгородской области уже несколько недель продолжает скапливаться военная техника. Некоторые военные машины двигаются в сторону Харькова, другие стоят в полях на обочине. Белгородская область граничит с Украиной, при этом в областной столице продолжает идти размеренная и рутинная жизнь. Русская служба Би-би-си поговорила с жителями Белгорода о том, что они думают о вторжении России на Украину.