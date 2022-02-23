Новая жизнь для руин. Как заброшенный торговый центр в Бангкоке стал арт-центром

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Новая жизнь для руин. Как заброшенный торговый центр в Бангкоке стал арт-центром

28 минут назад

Художники решили "оживить" здание бывшего торгового центра, простоявшего заброшенным 20 лет.

Немногие города могут соперничать с Бангкоком по хаотичному и красочному сочетанию современности и традиций. Строительство в Бангкоке зачастую велось без генерального плана, поэтому столица Таиланда ослепляет жителей и туристов разнообразием архитектурных стилей.

В городе много самых разных зданий, в том числе и полуразрушенных, причем в престижных районах Бангкока. Съемочная группа Би-би-си побывала в одном из таких зданий.