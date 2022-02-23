Новая жизнь для руин. Как заброшенный торговый центр в Бангкоке стал арт-центром
Новая жизнь для руин. Как заброшенный торговый центр в Бангкоке стал арт-центром
Художники решили "оживить" здание бывшего торгового центра, простоявшего заброшенным 20 лет.
Немногие города могут соперничать с Бангкоком по хаотичному и красочному сочетанию современности и традиций. Строительство в Бангкоке зачастую велось без генерального плана, поэтому столица Таиланда ослепляет жителей и туристов разнообразием архитектурных стилей.
В городе много самых разных зданий, в том числе и полуразрушенных, причем в престижных районах Бангкока. Съемочная группа Би-би-си побывала в одном из таких зданий.
Торговый центр в одном из районов города построили с нарушениями, на семь этажей выше разрешенного. При сносе здание частично разрушилось, и было заброшено на протяжении 20 лет.