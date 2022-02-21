Россия признала независимость ЛНР и ДНР: как это было

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Россия признала независимость ЛНР и ДНР: как это было

27 минут назад

Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, и подписал соответствующий указ. Ранее об этом его попросили главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В этот же день Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Члены совбеза единогласно высказались за признание независимости республик.