Россия признала независимость ЛНР и ДНР: как это было
Россия признала независимость ЛНР и ДНР: как это было
Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, и подписал соответствующий указ. Ранее об этом его попросили главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В этот же день Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Члены совбеза единогласно высказались за признание независимости республик.
ЕС призывал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР. Страны ЕС "единым фронтом" отреагируют на признание Россией независимости Донецка и Луганска, заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.