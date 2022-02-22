Россия толкает Украину в НАТО?
По мере того, как отношения России и Украины обостряются все сильнее, все больше украинцев выступает за вступление страны в НАТО. По данным соцопросов, в 2022 году за вступление в НАТО проголосовали бы более 60% жителей страны.
"НАТОвскими" базами и западными инструкторами на Украине российские чиновники пугают в СМИ. Тем временем союзные Украине страны выделяют миллионы долларов на поддержку обороноспособности, помогая привести войска к стандартам НАТО.
Оставляя открытой дверь в альянс, Украину в него не зовут. А Будапештский меморандум, которым Россия, США и Великобритания обещала Украине защиту взамен на ядерное оружие, давно утратил актуальность.
Корреспондент Би-би-си Дмитрий Власов побывал в Кировоградской области и поговорил как с тем, кто давно выступает за присоединение к Альянсу и даже готов пожертвовать под его военные базы свою землю, так и с теми, для кого не так давно выбор в пользу НАТО был не столь очевиден.