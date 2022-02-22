Признание ДНР и ЛНР. Что говорят о решении Путина в Ростовской области и в Киеве?

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Признание ДНР и ЛНР. Что говорят о решении Путина в Ростовской области и в Киеве?

37 минут назад

21 февраля президент России, а следом за ним Госдума и Совет Федерации признали независимость Донецкой и Луганской "народных республик".

А что думают об этом решении те, кто живет в Ростовской области, по соседству с самопровозглашёнными республиками, и как реагируют на решение российских властей жители украинской столицы?