Как проходят акции против и в поддержку признания ДНР и ЛНР

23 минуты назад

Почти одновременно в разных городах мира собрались люди, чтобы высказать свое отношение к признанию Россией независимости ДНР и ЛНР.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади собрались несколько десятков человек. Участники акции говорили, что они студенты, и отвечали на вопросы журналистов неохотно. Они кричали: "Своих не бросаем". И подчеркивали, что "с Россией шутить не нужно". В Токио, Париже, Берлине и Торонто и других городах – выступали против действий Москвы и требовали немедленного введения санкций против России.