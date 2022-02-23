Уличная магия 18-летнего фокусника: учился по YouTube, удивил Дуа Липу и Слоутая

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Уличная магия 18-летнего фокусника: учился по YouTube, удивил Дуа Липу и Слоутая

11 минут назад

Уличный фокусник Билли Менезес говорит, что он показывает трюки, чтобы прохожие улыбнулись.

18-летнего парня можно встретить на улицах Лондона с колодой карт, а также в социальных сетях, где он публикует видео своих встреч с британскими звездами.

Билли удалось удивить многих знаменитостей - среди них были, например, певицы Рита Ора и Дуа Липа, а также рэперы Скепта и Слоутай.