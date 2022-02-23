Уличная магия 18-летнего фокусника: учился по YouTube, удивил Дуа Липу и Слоутая
Уличная магия 18-летнего фокусника: учился по YouTube, удивил Дуа Липу и Слоутая
Уличный фокусник Билли Менезес говорит, что он показывает трюки, чтобы прохожие улыбнулись.
18-летнего парня можно встретить на улицах Лондона с колодой карт, а также в социальных сетях, где он публикует видео своих встреч с британскими звездами.
Билли удалось удивить многих знаменитостей - среди них были, например, певицы Рита Ора и Дуа Липа, а также рэперы Скепта и Слоутай.
Теперь Менезес и сам стал своего рода знаменитостью.