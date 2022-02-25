"Я похож на фашиста?" Две истории из Харькова и Мариуполя о вторжении России
"Я похож на фашиста?" Две истории из Харькова и Мариуполя о вторжении России
“Если вы братский народ, то почему вы на нас нападете?” - недоумевает житель Харькова, Никита Кныш. Утром 24 февраля он проснулся от звука взрывов, перевез пожилых родителей и жену с детьми в безопасный район, и отправился объезжать город.
Мы поговорили с Никитой и Дианой, другиой жительницей Восточной Украины, о том, что они думают о вторжении и нужна ли Украине "денацификация".