"Это удар в спину". Как жители Киева покидают город
"Это удар в спину". Как жители Киева покидают город
В Киеве слышна воздушная тревога. Администрация города предупредила, что в случае новых сирен горожане должны немедленно пройти в укрытие. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан использовать метро как укрытие. Тем временем многие жители Киева пытаются покинуть город на личном и общественном транспорте.
Утром 24 февраля Россия ввела войска на территорию Украины и нанесла удары по ее территории. Президент России Владимир Путин назвал происходящее спецоперацией, целью которой, по его словам, является защита недавно признанных Россией самопровозглашенных республик Донбасса, а также "денацификация Украины".