"Это удар в спину". Как жители Киева покидают город

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"Это удар в спину". Как жители Киева покидают город

22 минуты назад

В Киеве слышна воздушная тревога. Администрация города предупредила, что в случае новых сирен горожане должны немедленно пройти в укрытие. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан использовать метро как укрытие. Тем временем многие жители Киева пытаются покинуть город на личном и общественном транспорте.