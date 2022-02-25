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"Демилитаризация и денацификация": Сергей Лавров про Украину

35 минут назад

На встрече с представителями республик Донбасса Лавров заявил, что "президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее".