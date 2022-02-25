"Демилитаризация и денацификация": Сергей Лавров про Украину
"Демилитаризация и денацификация": Сергей Лавров про Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, признанных недавно Россией.
На встрече с представителями республик Донбасса Лавров заявил, что "президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее".