Беженцы из Украины прибывают в Венгрию, Польшу, Молдавию и Словакию

56 минут назад

"Из-за военного положения все мужчины должны сражаться за страну, а мы с детьми должны были покинуть Украину", - рассказывает Марианна. Она оказалась в числе ста тысяч граждан Украины, вынужденных покинуть свой дом и уехать в одну из соседних стран из-за войны. Беженцев принимают в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии. По оценкам ООН, их число в будущем может составить пять миллионов человек.