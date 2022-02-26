Один день мирных жителей Киева. 26 февраля
Один день мирных жителей Киева. 26 февраля
"У жены сегодня день рождения. Я проснулся с утра, хотел ее поздравить, принес ей тортик. И тут в дом попадает снаряд или ракета".
С начала войны жители Киева проводят в бункерах каждую ночь. В субботу вечером в столице Украины объявили комендантский час, который продлится до понедельника 28 фераля.
Мирные жители Киева рассказали Би-би-си, как прошел третий день войны - чем они запасаются, как организованы укрытия и взаимопомощь.