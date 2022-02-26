Один день мирных жителей Киева. 26 февраля

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Один день мирных жителей Киева. 26 февраля

42 минуты назад

"У жены сегодня день рождения. Я проснулся с утра, хотел ее поздравить, принес ей тортик. И тут в дом попадает снаряд или ракета".

С начала войны жители Киева проводят в бункерах каждую ночь. В субботу вечером в столице Украины объявили комендантский час, который продлится до понедельника 28 фераля.