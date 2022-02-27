"Крадутся с автоматами на изготовку". Уличные бои в Харькове

"Крадутся с автоматами на изготовку". Уличные бои в Харькове

Первые кадры вхождения российских войск в Харьков стали появляться в соцсетях на рассвете. Вскоре пришли сообщения об уличных боях в ряде районов города.

Днем президент Украины Владимир заявил, что события в Харькове и других городах "тянут на международный трибунал".

В Минобороны России ситуацию конкретно в Харькове не комментировали, зато заявили, что в области украинские военные складывают оружие и сдаются.