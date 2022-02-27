Горящие многоэтажки и взорванный мост. Обстрелы Киева и области 27 февраля
Горящие многоэтажки и взорванный мост. Обстрелы Киева и области 27 февраля
Военные из России продолжают наступление на Киев. В сети появились видео пострадавших от обстрелов многоэтажек и дыма над городом. Ранее Минобороны России уже заявляло, что российские военные не атакуют жилые дома.
На подступах к Киеву между городами Буча и Ирпень взорван мост.В украинской столице все еще действует комендантский час - он продлится до 8 утра понедельника 28 февраля.