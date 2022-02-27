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Горящие многоэтажки и взорванный мост. Обстрелы Киева и области 27 февраля

29 минут назад

Военные из России продолжают наступление на Киев. В сети появились видео пострадавших от обстрелов многоэтажек и дыма над городом. Ранее Минобороны России уже заявляло, что российские военные не атакуют жилые дома.