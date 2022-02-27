“Будьте Беларусью, а не Россией!» Референдум, антивоенные лозунги и задержания в Беларуси

“Будьте Беларусью, а не Россией!» Референдум, антивоенные лозунги и задержания в Беларуси

Голосование по изменениям в Конституции Беларуси прошло на фоне антивоенных акций и задержаний.

Утром 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам: “Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас“.

Позже офис Зеленского заявил, что делегации России и Украины встретятся на мирные переговоры на границе Беларуси.