“Будьте Беларусью, а не Россией!» Референдум, антивоенные лозунги и задержания в Беларуси
“Будьте Беларусью, а не Россией!» Референдум, антивоенные лозунги и задержания в Беларуси
Голосование по изменениям в Конституции Беларуси прошло на фоне антивоенных акций и задержаний.
Утром 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам: “Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас“.
Позже офис Зеленского заявил, что делегации России и Украины встретятся на мирные переговоры на границе Беларуси.