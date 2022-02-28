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"Это ад на земле". Рассказ жительницы Киева об эвакуации

24 минуты назад

На вокзале Киева 25 февраля собрались толпы людей. Мирные жители бежали от военный действий и пытались сесть в любой поезд, который шел на запад страны.

В какой-то момент люди в военной форме начали стрелять в воздух, чтобы унять панику. На вокзал в этот день приехала и Маргарита - она поняла, что не может больше оставаться в городе, который обстреливают. Ее рассказ - в видео Русской службы Би-би-си.