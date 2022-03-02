"Мама, я хочу домой": у посольства Украины полиция задержала мам с детьми

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"Мама, я хочу домой": у посольства Украины полиция задержала мам с детьми

27 минут назад

В Москве рядом с посольством Украины полиция задержала двух девушек и их детей возрастом от 7 до 11 лет. У компании были с собой антивоенные плакаты и цветы, которые они собирались возложить в честь погибших на войне на Украине.

Сначала сотрудники полиции девушек разделили с детьми и грубо запихали в автозак. Потом привезли в ОВД “Пресненское”, где расспрашивали про "причины причинения вреда жизни и здоровью детей". Ночью всех отпустили, суд назначили на 3 марта.