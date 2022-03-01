“Слышим крики, пытаемся найти живых”: жители поселка Бородянка под Киевом о разрушениях
“Слышим крики, пытаемся найти живых”: жители поселка Бородянка под Киевом о разрушениях
В поселке Бородянка в Киевской области в результате обстрела обрушились части многоэтажек. Очевидцы говорят о жертвах.
В министерстве обороны России продолжают утверждать, что Россия не ведет огонь по жилым домам, а только по военным объектам.Би-би-си собрала рассказы и кадры с места.
Российское вторжение на Украину
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