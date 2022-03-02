"Они бомбят Бабий Яр". Момент из интервью Зеленского

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"Они бомбят Бабий Яр". Момент из интервью Зеленского

6 минут назад

Во время интервью президента Украины журналисту агентства Reuters Владимиру Зеленскому сообщили о том, что взрывы раздаются у мемориала Бабий Яр. Речь идет о телевышке, которая расположена его территории.

Бабий Яр находится на северо-западе Киева, в 20 км к юго-востоку от Гостомеля и Бучи, где несколько дней идут боевые действия.