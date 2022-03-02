"Они бомбят Бабий Яр". Момент из интервью Зеленского
"Они бомбят Бабий Яр". Момент из интервью Зеленского
Во время интервью президента Украины журналисту агентства Reuters Владимиру Зеленскому сообщили о том, что взрывы раздаются у мемориала Бабий Яр. Речь идет о телевышке, которая расположена его территории.
Бабий Яр находится на северо-западе Киева, в 20 км к юго-востоку от Гостомеля и Бучи, где несколько дней идут боевые действия.
В сентябре 1941 эсэсовцы и их местные пособники убили в Бабьем Яру всего за два дня более 30 тысяч евреев - мужчин, женщин и детей.