Последствия ракетного удара по району телебашни в Киеве
Последствия ракетного удара по району телебашни в Киеве
В результате ракетного удара российских войск по району телебашни в Киеве полностью разрушена аппаратная вещателя. Трансляция каналов прерывалась, но была восстановлена.
Сообщается, что в результате удара погибли, как минимум, пять человек.
В районе телебашни находится мемориал Бабий яр. Во время немецкой оккупации там производились массовые расстрелы гражданского населения, в основном, евреев и цыган, а также советских военнопленных.