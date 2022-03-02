Последствия ракетного удара по району телебашни в Киеве

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Последствия ракетного удара по району телебашни в Киеве

46 минут назад

В результате ракетного удара российских войск по району телебашни в Киеве полностью разрушена аппаратная вещателя. Трансляция каналов прерывалась, но была восстановлена.

Сообщается, что в результате удара погибли, как минимум, пять человек.