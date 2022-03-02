"Это все - русский мир". Разрушения, жертвы в Харькове, мирные жители призывают остановить военные действия
"Это все - русский мир". Разрушения, жертвы в Харькове, мирные жители призывают остановить военные действия
2 марта в Харькове началось с удара по зданию областного управления полиции.
Сообщается о попадании осколков в школы, больницы, жилые дома. Мэр города говорит о 21 погибшем за последние сутки и более 120 раненых.
Российские власти продолжают настаивать, что наносят удары только по военный инфраструктуре.
Люди вынуждены прятаться в подвалах, в городе не хватает продовольствия.