Из Чикаго в бомбоубежище. Как англоязычная украинка стала вести блог о войне
Из Чикаго в бомбоубежище. Как англоязычная украинка стала вести блог о войне
31-летняя украинка Ольга Цой ведет англоязычный блог о стиле жизни для полусотни тысяч подписчиков в "Инстаграме". Теперь девушка использует свою страницу, чтобы делиться новостями о войне в Украине.
Уже более 10 лет Ольга живет в Чикаго и называет этот город своим домом. Когда началось вторжение России, Ольга навещала семью и занималась лечением колена в Киеве.
В первый же день войны она и ее мама бежали из дома в бомбоубежище, а после - эвакуировались в Польшу.