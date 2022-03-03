Из Чикаго в бомбоубежище. Как англоязычная украинка стала вести блог о войне

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Из Чикаго в бомбоубежище. Как англоязычная украинка стала вести блог о войне

18 минут назад

31-летняя украинка Ольга Цой ведет англоязычный блог о стиле жизни для полусотни тысяч подписчиков в "Инстаграме". Теперь девушка использует свою страницу, чтобы делиться новостями о войне в Украине.

Уже более 10 лет Ольга живет в Чикаго и называет этот город своим домом. Когда началось вторжение России, Ольга навещала семью и занималась лечением колена в Киеве.