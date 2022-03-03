Белорусский елбасы с ракетами? Зачем Лукашенко провел референдум по конституции

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Белорусский елбасы с ракетами? Зачем Лукашенко провел референдум по конституции

45 минут назад

В воскресенье 27 февраля в Беларуси прошел референдум по поправкам в конституцию. 3 марта ЦИК утвердил окончательные результаты голосования: за изменения в главный документ страны проголосовало 82% от всех принявших участие, 10% высказались против.

Страны Запада, не признавшие легитимность Александра Лукашенко после выборов 2020 года, подвергли сомнению и результаты прошедшего референдума.

Согласно поправкам, из конституции исчезнет статус Беларуси как безъядерной и нейтральной страны, а также вернется ограничение президентских полномочий двумя сроками. В теории это позволит Александру Лукашенко находиться у власти до 2035 года.