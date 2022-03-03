Итоги второго раунда переговоров: о чем договорились Россия и Украина
Итоги второго раунда переговоров: о чем договорились Россия и Украина
В Беларуси завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Представителям украинской стороны не удалось получить результатов, на которые они рассчитывали.
В совместном заявлении члены делегаций сообщили, что договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданского населения и доставки продуктов и медикаментов в места боев. А также возможном прекращении огня на время использования этих коридоров.
Третий раунд переговоров ожидается в ближайшие дни, дата пока не названа.