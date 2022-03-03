Итоги второго раунда переговоров: о чем договорились Россия и Украина

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Итоги второго раунда переговоров: о чем договорились Россия и Украина

38 минут назад

В Беларуси завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Представителям украинской стороны не удалось получить результатов, на которые они рассчитывали.

В совместном заявлении члены делегаций сообщили, что договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданского населения и доставки продуктов и медикаментов в места боев. А также возможном прекращении огня на время использования этих коридоров.