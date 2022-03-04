Житомир в руинах. Погибли мирные жители
Житомир в руинах. Погибли мирные жители
По сообщению государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, Житомир подвергся обстрелу 1 марта, есть жертвы.
Ранее, 27 февраля, на восточной окраине Житомира прозвучали мощные взрывы. Утверждалось, что они прозвучали в районе, где находятся аэропорт и расположенная недалеко от него военная часть. Эти объекты находятся в непосредственной близости от жилых кварталов и трассы международного значения.
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем подтвердил это заявление: "Госспецсвязь Украины официально заявила, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси".
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