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Житомир в руинах. Погибли мирные жители

29 минут назад

Ранее, 27 февраля, на восточной окраине Житомира прозвучали мощные взрывы. Утверждалось, что они прозвучали в районе, где находятся аэропорт и расположенная недалеко от него военная часть. Эти объекты находятся в непосредственной близости от жилых кварталов и трассы международного значения.