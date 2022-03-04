Иностранцы и украинцы: кто вернулся воевать за Украину?

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Иностранцы и украинцы: кто вернулся воевать за Украину?

32 минуты назад

Власти Украины объявили о планах сформировать легион для иностранцев, которые смогут воевать на стороне украинских военных. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на зов о помощи откликнулись добровольцы из 16 стран.

Некоторые государства уже разрешили своим гражданам присоединиться к украинским войскам, но в ряде стран участие в вооруженных конфликтах в других странах считается уголовным преступлением.

Агентство AFP пишет, что как минимум 25 служащих Французского иностранного легиона дезертировали, часть из них, скорее всего, чтобы отправиться воевать за Украину. Французский иностранный легион - часть французской армии, в которой могут служить иностранцы. Из 9500 легионеров 710 - украинцы.

Российские СМИ называют иностранцев, готовых воевать за Украину, наемниками. Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков предупредил иностранцев о серьезных последствиях и попросил их “семь раз подумать перед такой поездкой”.