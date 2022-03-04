Реакция ООН, НАТО и мировых лидеров на обстрел Запорожской АЭС

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Реакция ООН, НАТО и мировых лидеров на обстрел Запорожской АЭС

52 минуты назад

В результате обстрелов в ночь 4 марта на Запорожской АЭС в Энергодаре начался пожар. Мэр города заявил об обстреле АЭС со стороны российских войск. Через некоторое время обстрел был остановлен и на место прибыли машины ГСЧС Украины, которым удалось ликвидировать пожар.

Международное сообщество резко осудило эти действия, Великобритания инициировала срочное заседание Совета безопасности НАТО.

Что происходило на АЭС по версии украинской и российской сторон, как на события отреагировали мировые лидеры и МАГАТЭ, и что говорили на экстренном заседании Совета безопасности НАТО - в видео Русской службы Би-би-си.

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