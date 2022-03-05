Путин о военном положении, призывниках и бесполетной зоне над Украиной

25 минут назад

5 марта на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами президент России много времени посвятил комментариям по ситуации в связи с вторжением России на Украину.В частности, он заверил, что призывников не отправляли и не будут отправлять на Украину, пояснил, в какой ситуации в России могут ввести военное положение и какой будет реакция Москвы на установление беспилотной зоны над Украиной.