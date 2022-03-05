"Нужно быть сильными". Роддом в бомбоубежище в Киеве
"Нужно быть сильными". Роддом в бомбоубежище в Киеве
Киевскому роддому №5 из-за боевых действий в столице пришлось переехать в одно из бомбоубежищ города. Туда перевезли всех пациенток и сотрудников. Вместе с ними также переехали и их семьи, люди живут и работают в таких условиях уже полторы недели.
С момента переезда в бомбоубежище уже родились 70 детей.
"Очень тяжело, но мы должны оказывать медицинскую помощь" - заявила замглавврача роддома Елена Ярощук.