Удар по аэропорту Винницы - в 250 км от Киева. Видео разрушений

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Удар по аэропорту Винницы - в 250 км от Киева. Видео разрушений

34 минуты назад

"Ракетный удар - жесткий, циничный, полностью разрушенный аэропорт", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский 6 марта, когда аэропорт Винницы был разрушен российскими ракетными ударами. "Мирная Винница никогда не угрожала России, никаким образом", - добавил он.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что удары были произведены по аэродрому военно-воздушных сил Украины.

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