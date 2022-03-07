"Надо выжить в этой страшной ситуации". 97-летний пенсионер-теннисист о жизни в Харькове
"Надо выжить в этой страшной ситуации". 97-летний пенсионер-теннисист о жизни в Харькове
97-летний Леонид Станиславский прославился на весь мир как самый пожилой теннисист. В прошлом году он сражался с Надалем в Испании в дружеском матче, а теперь справляется с тяготами жизни под обстрелами в родном Харькове.
Его дочь зовет его уехать из Украины, но он решил остаться."Никогда не думал, что мне придется пережить более страшную войну. То, что сейчас творится, уму непостижимо," - говорит пенсионер.
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