"Надо выжить в этой страшной ситуации". 97-летний пенсионер-теннисист о жизни в Харькове

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"Надо выжить в этой страшной ситуации". 97-летний пенсионер-теннисист о жизни в Харькове

час назад

97-летний Леонид Станиславский прославился на весь мир как самый пожилой теннисист. В прошлом году он сражался с Надалем в Испании в дружеском матче, а теперь справляется с тяготами жизни под обстрелами в родном Харькове.

Его дочь зовет его уехать из Украины, но он решил остаться."Никогда не думал, что мне придется пережить более страшную войну. То, что сейчас творится, уму непостижимо," - говорит пенсионер.

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