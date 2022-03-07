Перевернувшийся автозак: рассказ пассажира

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Перевернувшийся автозак: рассказ пассажира

20 минут назад

После антивоенных митингов, что прошли по всей России 6 марта, в Москве один из автозаков с задержанными врезался в столб на Комсомольском проспекте в Москве и перевернулся.

Никита Иноземцев в момент аварии находился внутри и рассказал Би-би-си, что происходило до и после аварии.

В результате аварии никто не погиб, но 11 человек обратились за медицинской помощью.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: