Перевернувшийся автозак: рассказ пассажира
Перевернувшийся автозак: рассказ пассажира
После антивоенных митингов, что прошли по всей России 6 марта, в Москве один из автозаков с задержанными врезался в столб на Комсомольском проспекте в Москве и перевернулся.
Никита Иноземцев в момент аварии находился внутри и рассказал Би-би-си, что происходило до и после аварии.
В результате аварии никто не погиб, но 11 человек обратились за медицинской помощью.
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