Итоги третьего раунда переговоров России и Украины

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Итоги третьего раунда переговоров России и Украины

час назад

7 марта в Беларуси прошел 3 раунд переговоров Украины и России. Встреча длилась более 3 часов, но стороны все еще не договорились.

Делегациям удалось достичь некоторых подвижек в вопросах о гуманитарных коридорах, продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам. Однако существенных результатов все еще нет, сообщили делегаты от обеих сторон.

Переговоры России и Украины продолжатся в ближайшее время.

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