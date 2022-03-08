"Это ангелы-спасители для нас". Рассказы украинских беженцев, пересекших польскую границу

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"Это ангелы-спасители для нас". Рассказы украинских беженцев, пересекших польскую границу

41 минуту назад

По данным ООН, из-за вторжения России в Украину, более 1,7 млн человек стали беженцами. Эта цифра постоянно растет.

На польско-украинской границе организовано восемь пунктов приема беженцев. Оттуда они разъезжаются по всей Европе в поиске безопасного пристанища. Большинство не знает, что с ними будет дальше. Русская служба Би-би-си поговорила с четырьмя беженками из Харькова – Еленой, Татьяной, Светланой и Анастасией.

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