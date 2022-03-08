"Война за жизнь ребенка". Как сирот и больных детей из Украины перевозят в Польшу

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Война за жизнь ребенка". Как сирот и больных детей из Украины перевозят в Польшу

22 минуты назад

В Польше встретили очередную партию сирот из Украины. Только один из благотворительных фондов за последние 12 дней помог вывести около 2 тысяч детей из украинских детских домов. Всего же с начала военных действий в Украине, страну покинуло более двух миллионов человек, сообщает ООН.

После пересечения границы сирот распределяют по местным приютам.

Варшава также активно помогает семьям с тяжело больными детьми, лечение которых на родине в условиях боевых действий стало невозможно.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: