Эвакуация мирных жителей из Сум. Видео

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Эвакуация мирных жителей из Сум. Видео

27 минут назад

Эвакуация из города Сумы началась через несколько часов после авиаудара, который был нанесен по жилому району города.

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в рамках первой волны эвакуаций удалось вывезти и 1000 международных студентов.

Он добавил, что окончательное время выезда из Сум - 19:30 по местному времени. По словам Дмитрия Живицкого, после этого времени уехать будет невозможно, потому что режим тишины согласован до 21:00.

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