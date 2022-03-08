Байден о запрете США на импорт российских нефти и газа

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Байден о запрете США на импорт российских нефти и газа

38 минут назад

"Мы не будем принимать участия в субсидировании войны Путина", - с такими словами президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт российской нефти, газа и других энергетических ресурсов.

Вслед за выступлением Байдена, правительство Великобритании также объявило, что постепенно откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

ЕС также обнародовал план по снижению своей зависимости от российских энергоносителей на две трети к концу нынешнего года. До сих пор Европа получала 40% необходимого ей газа из России.

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