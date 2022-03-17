"Если их спустить в бомбоубежище, они умрут". Как работает ковидная больница в Харькове
"Если их спустить в бомбоубежище, они умрут". Как работает ковидная больница в Харькове
В Харьковской областной инфекционной больнице продолжают лечить пациентов с коронавирусом, несмотря на то, что город постоянно подвергается обстрелам.
Врач больницы говорит, что лекарств пока хватает, но пациентам с Covid нужен кислород, поэтому во время бомбежек их невозможно спустить в убежище.
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