Куда летают самолеты российских олигархов? Американский подросток отслеживает джеты Абрамовича, Потанина и Дерипаски

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Куда летают самолеты российских олигархов? Американский подросток отслеживает джеты Абрамовича, Потанина и Дерипаски

30 минут назад

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Американский подросток Джек Суини отслеживает передвижение частных самолетов российских олигархов по открытым данным. Он говорит, что хочет “помочь с конфискацией” имущества россиян, попавших в западные санкционные списки.

О создании этого алгоритма Суини попросили подписчики после начала военных действий на Украине. Он утверждает, что пока ему никакие правительства не предлагали сотрудничество. Жалоб от олигархов или их представителей также не поступало.

19-летний студент ранее прославился как создатель бота, который следил за перемещением Илона Маска. Маску это не понравилось, и он лично попросил Суини закрыть аккаунт с информацией про свой самолет.

Суини рассказал Русской службе Би-би-си как он вычисляет самолеты российских олигархов и не боится ли он за свою безопасность.

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